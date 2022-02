Morro da Oficina - Marco Pereira

Publicado 22/02/2022 11:52

Petrópolis - Trabalho, trabalho e mais trabalho. Essa é a palavra que não cessa de ser utilizada no Morro da Oficina, bairro Alto da Serra, local mais atingido pelas chuvas que caíram sobre Petrópolis a exatamente uma semana.

Bombeiros, Defesa Civil, voluntários, moradores, todos unidos para tentar diminuir a sensação de tragédia que se abateu sobre a região. Ainda ontem (21), avisos sonoros da Defesa Civil a todo momento são acionados para alertar sobre o perigo de novas chuvas fortes sobre o bairro, chuvas que realmente caíram no final do dia, início da noite.

O cheiro no ar já denuncia o tempo passado desde o dia da tragédia até hoje. Muita lama, água represada saindo dos escombros e moradores com olhares perdidos continuam ser o cenário principal nesta comunidade, que sofre com o passar dos dias a falta de uma rotina normal de vida, que nunca mais vai ser a mesma no local.

Veja abaixo algumas fotos exclusivas feitas por O Dia, no local:

