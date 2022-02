Serviços, todos gratuitos, fazem parte da instalação do Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário de Petrópolis - Divulgação

Publicado 22/02/2022 06:48

Petrópolis - A Firjan Serrana iniciou nesta segunda-feira (21) um mutirão para atendimento aos pequenos empresários de Petrópolis que tiveram suas empresas atingidas pela calamidade. Na quarta e quinta-feira (23 e 24), o BNDES vai apresentar soluções para a situação emergencial e ministrar palestras informativas, às 10h e às 15h, além do atendimento de bancos parceiros, como Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, AGERio e Sicoob.





“Ter este espaço aqui na Firjan Serrana é importantíssimo para os empresários de Petrópolis. Primeiro tem o drama humano, onde todos foram afetados, agora também temos que tratar dos empregos e da recuperação econômica destes empresários, para que possamos dar condições a eles de refazerem suas vidas empresariais, que já estavam fragilizadas pela pandemia e agora vem esta catástrofe”, observa o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.



O atendimento do BNDES será presencial e dividido em quatro sessões: 23/02, às 10h e às 15h; e 24/02, às 10h e às 15h. Na quinta, o tira dúvidas do INEA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis vai abordar temas como regularização ambiental para acesso a crédito e financiamento, autorizações ambientais para construções emergenciais, entre outras. Para ambos os serviços, é necessário o agendamento prévio por meio do link



“Cerca de 65% das empresas de Petrópolis foram atingidas diretamente, alguns empresários perderam tudo. Outros 85% foram indiretamente afetados pela tragédia, já que deixaram de receber mercadorias, matéria-prima e ainda a situação de funcionários que não conseguem chegar ao local de trabalho em razão da calamidade na região. Este trabalho da Firjan vai minimizar parte do que empresários vêm sofrendo.”, destaca Valter Zanacoli, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas de Petrópolis (Sigrap) e vice-presidente da Firjan Serrana.



SOCORRO AOS EMPRESÁRIOS

Nas primeiras três horas de atendimento, cerca de 15 pequenos e microempresários compareceram à Regional para obter informações e esclarecimentos sobre linhas de crédito emergenciais e postergação de dívida. O local dedicado para o auxílio já dispõe de representantes da Sicoob, Caixa Econômica, AgeRio e do Núcleo de Atendimento ao Crédito da Firjan (NAC Firjan), que está distribuindo uma cartilha de acesso ao crédito emergencial.

Também na quinta-feira (24), o INEA e a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis estarão à disposição, das 14 às 17h, para tirar dúvidas de empresas. Os serviços, todos gratuitos, fazem parte da instalação do Centro de Atendimento ao Pequeno Empresário de Petrópolis, elaborado pela federação com funcionamento das 9 às 17h na sede da Regional, na Rua Dom Pedro I, 579, Centro da cidade.

“Há muita tristeza, dor e necessidades, como água, comida e suprimentos, mas além de viver o luto e a tristeza, temos que nos recuperar. Precisamos de recursos financeiros e estrutura, precisamos muito e rápido. Muitos colegas são microempreendedores individuais, micro e pequenos empresários”, comentou Adriana Cemola, microprodutora social.



Segundo pesquisa realizada pela federação, o Produto Interno Bruto (PIB) de Petrópolis deve sofrer perda de R$ 665 milhões após a tragédia. O cálculo considera o impacto direto e foi calculado junto a 286 empresas, de 16 a 18 de fevereiro. Entre os entrevistados, 65% dizem que as empresas foram diretamente afetadas e 85% delas ainda não tiveram o funcionamento restabelecido.



“Muitos empresários já estão com dívidas, ainda perderam o capital de giro e seus ativos, portanto é necessário que seja mantido o emprego. Por isto é fundamental alterar a carência dos empréstimos e as taxas baixas para que os empresários possam renovar seus estoques, comprar equipamentos e prosseguir com a economia aberta e mantendo o emprego dos seus funcionários”, completa Eduardo Eugenio.



“Lançamos a campanha ‘Abraça Petrópolis’. Quem quiser ajudar a Petrópolis também pode fazer com o turismo, pois nem todos os nossos distritos foram afetados, como Nogueira, Itaipava, Corrêas, Secretário, Araras, Posse e Fazenda Inglesa. A hotelaria nestes distritos está aberta esperando os turistas, todos os serviços nestas localidades estão funcionando perfeitamente. Durante o Carnaval, a rede nestes distritos estará funcionando”, salienta Luiz Fernando Gomes, empresário da rede Locanda e sócio da Engeprat.