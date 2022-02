Rua do Túnel, no centro de Petrópolis - Milton Barbosa

Rua do Túnel, no centro de PetrópolisMilton Barbosa

Publicado 24/02/2022 12:25 | Atualizado 24/02/2022 12:29

Petrópolis - A famosa rua do Túnel, no centro de Petrópolis, continua dez dias depois das fortes chuvas que caíram no último dia 15 de fevereiro, causando transtornos para quem precisa acessar o Quissamã e pra os moradores que precisam chegar de carro a suas casas.

O morador Milton Barbosa, que teve o acesso a sua garagem prejudicado pelos barreiras, enviou fotos de hoje (24) pela manhã para o O Dia, relatando o problema.

Além disso, a via corta caminho em linha reta entre o Centro e a rua Quissamã e aos bairros Itamaraty, Floresta e Esperança, onde existem empresas de reciclagem que recebem material de catadores, muito prejudicados pelo fechamento da rua. As outras opções de acesso, são íngremes ou mais distantes, dificultando a vida destes trabalhadores.

VEJA AS FOTOS:

