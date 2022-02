Tenda da Rio Card foi montada no ponto de apoio do Colégio Estadual Rui Barbosa, mas será itinerante nos demais abrigos - Divulgação

Publicado 24/02/2022 14:05

Petrópolis - A Riocard Mais, com a finalidade em ajudar as vítimas da chuva em Petrópolis, está disponibilizando uma equipe itinerante para conceder, de forma gratuita, a segunda via do cartão Riocard Mais, válido aos modelos Expresso, Vale-Transporte e Gratuidade. Nesta quarta-feira (23), a tenda foi montada no ponto de apoio do Colégio Estadual Rui Barbosa, mas será itinerante nos demais abrigos. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

De acordo com Bárbara Silva, Coordenadora de Lojas Riocard Mais, a ação tem como objetivo desburocratizar a recuperação dos cartões, tendo em vista, que muitas vítimas perderam os documentos pessoais.

“Estamos acompanhando a necessidade do momento. Sendo assim, vamos solicitar o documento da vítima para a realização de qualquer procedimento. Na falta deste, a pessoa poderá dizer o nome completo e falar a numeração do CPF ou RG, iremos validar os dados e checar a biometria facial, que possibilitará prosseguir com o processo de recuperação”, contou.

A Loja localizada na Praça da Inconfidência, 22 – Centro, também está realizando o atendimento às vítimas da catástrofe em Petrópolis. “Não temos data para finalizar esse procedimento especial. Seguimos acompanhando a necessidade de cada local, prestando todo o nosso apoio e solidariedade”, concluiu Bárbara.

Arrecadação de donativos

Todas as 21 lojas da Riocard Mais, no Estado do Rio de Janeiro, estão arrecadando donativos às vítimas da chuva em Petrópolis. Entre os itens de necessidade, estão: alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e de limpeza, água potável, roupas e cobertores. Para saber todos os pontos de apoio das lojas Riocard Mais, basta acessar https://ondeestamos.riocardmais.com.br/.