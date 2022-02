"Estamos restabelecendo o controle do município após as chuvas, garantindo segurança aos moradores", disse o prefeito Rubens Bomtempo - Divulgação/Ascom

Publicado 25/02/2022 07:06

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis concluiu, nesta quinta-feira (24), a explosão das pedras que ocupavam a rua Bartolomeu Sodré, principal ligação entre o Centro e o Caxambu, liberando a via para o tráfego. Três rochas caíram sobre a pista durante a chuva do dia 15 de fevereiro e interditaram o trânsito. Com isso, a via foi liberada para o acesso dos moradores.

“Estamos restabelecendo o controle do município após as chuvas, garantindo segurança aos moradores. As explosões das pedras no Caxambu são fundamentais em várias frentes: evitam o risco de rolamento pela área que foi afetada e possibilita o acesso dos moradores. Com isso, também retomamos serviços básicos, como a coleta de lixo”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Aos poucos, os serviços estão voltando ao local. A coleta de lixo já voltou a ser feita e, com as implosões, os ônibus também poderão acessar a via. A energia elétrica foi restabelecida e equipes da Enel estavam, nesta quinta-feira (24), religando a bomba d’água que atende a região.

“A explosão da pedra viabiliza o tráfego de veículos maiores. A resposta do município foi rápida no Caxambu. As maquinas vieram pelo Bela Vista, liberando a parte de cima. Após o resgate das vítimas, foi possível trabalhar na explosão das pedras”, disse o morador Jair Simões. “Essa ação é muito importante pra gente poder voltar à vida normal”, disse a professora Lucimar Aguiar.