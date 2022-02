Todo o material foi levado para o depósito da Secretaria de Educação, no Quissamã - Divulgação/Ascom

Todo o material foi levado para o depósito da Secretaria de Educação, no QuissamãDivulgação/Ascom

Publicado 26/02/2022 12:42

Petrópolis - A Secretaria de Educação de Petrópolis recebeu na manhã desta sexta-feira (25), uma doação com mais de 240 mil itens da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal do Rio. Oito caminhões baú subiram a Serra trazendo milhares de itens de material escolar e de higiene pessoal, fraldas, leite, mesas e cadeiras, toalhas de banho, lençóis e quadros. Todo o material foi levado para o depósito da Secretaria de Educação, no Quissamã. De lá, eles serão distribuídos para as unidades escolares da rede municipal de ensino de Petrópolis.

“Agradecemos muito essa corrente de solidariedade. Na última semana, as equipes da Comlurb estiveram na cidade para fazer o mutirão de limpeza e agora recebemos essa doação para as nossas escolas. Só tenho a agradecer o prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Para a secretária de Educação de Petrópolis, Adriana De Paula, os itens vão ajudar na recuperação da cidade e, principalmente, da rede municipal de educação no retorno às aulas. “Agrademos a todos que vem auxiliando Petrópolis nesse momento de crise que estamos passando. É uma onda de solidariedade para ajudar na recuperação do nosso município”, comentou a secretária.

“Desde o primeiro dia da tragédia, que abalou todos nós, estamos em contato com a secretária de Educação Adriana e toda a sua equipe. Conseguimos nos mobilizar e trazer essa doação para a cidade. Toda solidariedade é fundamental nesse momento, seguimos em oração pelas crianças e famílias de Petrópolis e ajudando a minimizar os danos de tudo que aconteceu na cidade”, disse o secretário municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha.

Segue a lista do que foi doado pela Prefeitura do Rio de Janeiro:

Lápis Preto - 16.000

Caneta esferográfica azul - 8.000

Caderno Brochurão - 16.000

Caderno universitário - 8.000

Borracha - 8.000

Apontador - 4.000

Fralda M - 1945

Fralda G - 5100

Sabonete líquido neutro 250ml - 700

Sabonete líquido refil 800 ml - 6.000

Lenço umedecido - 10.000

Saponáceo - 1.000

Toalha de papel - 1.000

Multiuso - 1.000

Toalha de banho - 1.000

Lençol - 1.000

Leite de cabra - 2555

Quadro branco - 9

Conjunto cadeira e mesa – 140