Equipes da Saúde fazem acompanhamento e prestam assistência necessária às vítimas da doença em Petrópolis - Reprodução

Equipes da Saúde fazem acompanhamento e prestam assistência necessária às vítimas da doença em PetrópolisReprodução

Publicado 25/02/2022 18:06

Petrópolis - Os casos positivos e suspeitos de COVID-19 em Petrópolis de pessoas que estão abrigadas nos pontos de apoio estão sendo levadas para a Escola Municipal Carlos Demia. A unidade foi toda adequada e preparada para atender essas pessoas. Equipes da Secretaria de Saúde fazem todo o acompanhamento e prestam a assistência necessária.

Cerca de 30 pessoas entre positivadas e com suspeita de covid (contactantes) estão, neste momento, na escola. "Assim que identificamos os primeiros casos adequamos uma escola para receber essas pessoas. As equipes da Saúde atuam em conjunto com a Educação para atender essas pessoas com segurança e garantindo toda a assistência", disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Nos pontos de apoio as equipes tanto da Saúde, quanto da Assistência Social e Educação estão orientadas a identificar os casos suspeitos de covid. As pessoas são testadas e levadas, junto com os contactantes, para a Escola Carlos Demia, onde ficam em isolamento.

"Estamos atentos a essa situação e prestando toda a assistência a essas pessoas. A recomendação dentro dos pontos de apoio é o uso de máscaras e a higienização frequente das mãos, seja com álcool gel ou 70% ou a lavagem com água e sabão. A vacinação também continua em sete pontos da cidade e nos pontos de apoio. A pandemia ainda não acabou e todos os cuidados precisam continuar", ressaltou o secretário de Saúde Marcus Curvelo.