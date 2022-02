Secretária de Educação da cidade explica que intenção é fazer com que as crianças voltem a se ambientar com a escola - Divulgação/Ascom

Publicado 26/02/2022 12:08

Petrópolis - O promotor da infância e juventude Vicente de Paula Mauro Junior conheceu nesta quinta-feira (24) o projeto desenvolvido pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, que está sendo implantado em alguns centros de Educação Infantil (CEI) da rede municipal de ensino para alunos de dois a 12 anos. A iniciativa também foi apresentada a duas representantes do Unicef, que estiveram em duas unidades onde o projeto está sendo implantado.



"Fizemos um levantamento dos CEIs que estão próximos as escolas que servem de abrigos e um ônibus faz o transporte dessas crianças, levando dos pontos de apoio para os CEIs. Além de oferecer as atividades, o projeto também tem como objetivo tirar um pouco a criança do ambiente do abrigamento”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Para a secretária-chefe de gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Diretos das Crianças e Adolescentes (CMDCA), Luciane Bomtempo, o projeto tem um olhar para a pessoa. "As crianças vão estar mais protegidas neste ambiente dos centros de Educação Infantil, com atividades multidisciplinares, garantindo um olhar especial e possibilitando que as mães possam trabalhar com tranquilidade, deixando seus filhos em um ponto seguro. O objetivo é ter um olhar especial para esse público vulnerável que está nos abrigos. São pessoas, não números", ressaltou Luciane.

A secretária de Educação Adriana De Paula explica que a intenção é fazer com que as crianças voltem a se ambientar com a escola. “Na quinta-feira as mães relataram que quando as crianças saíram da Escola Papa João Paulo II para o CEI Hermínia Matheus foi uma alegria só. Elas acenavam de dentro do ônibus dizendo: ‘mamãe estamos indo para a escola’. E isso que nós queremos, tirá-las um pouco desse ambiente de abrigamento para o ambiente escolar, para que elas se sintam mais acolhidas”, disse.



O promotor da infância e juventude, Vicente de Paula Mauro Junior também participou da visita e elogiou o trabalho desenvolvido dentro das unidades. “Vendo de perto o que foi proposto na reunião, vimos que o projeto é ainda melhor e está sendo muito bem executado. Só tenho que elogiar o que vi hoje nessas escolas”, frisou. O projeto também foi apresentado ao promotor da infância e juventude Odilon Lisboa. Dentro do período escolar – de 8h a 15h - as crianças participam de atividades culturais e pedagógicas realizadas por grupos de voluntários cadastrados pelo município, além de receberem alimentação.



Para as representantes do Unicef do Brasil/RJ – Immaculada Prieto e Corinne Sciortino – é de extrema importância essa resposta intersetorial envolvendo a Educação, a Assistência Social e a Defesa Civil (DC), assim como os entes da sociedade civil. “Nesse momento, o Unicef busca trazer um apoio técnico necessário, mas também fazer esse reforço de como ter como prioridade e um olhar especial para as necessidades das crianças e dos adolescentes. Quando for olhar para essa situação dos abrigos e das famílias desalojadas é preciso ter em mente como está a saúde mental, o dia a dia nos abrigos, como garantir atividades educacionais e à atenção da saúde, a amamentação dos bebês e uma alimentação saudável dentro dessa rotina”, ressaltou Immaculada.