Chuvas do dia 15 de fevereiro causaram muita destruição em Petrópolis - Marco Pereira

Publicado 27/02/2022 20:11

Petrópolis - Já está no ar o Portal da Transparência da Prefeitura de Petrópolis sobre os recursos recebidos e gastos pelo município com as chuvas de 15 de fevereiro. É uma página específica, bem didática, para que a população possa acompanhar com facilidade os repasses federais e estaduais ao município. Lá também consta o extrato da conta disponibilizada pelo governo municipal para doações às vítimas das chuvas.

O painel está disponível na página da Prefeitura ( www.petropolis.rj.gov.br ), no banner “Petrópolis - Aqui Tem Transparência”.

“Neste momento tão triste para Petrópolis, estamos trabalhando muito duro para devolver a nossa cidade para os nossos moradores. É um trabalho que, desde o dia 15, não para. E é preciso dar transparência aos recursos que recebemos, aos nossos gastos. O município já dispõe de um portal da transparência, mas queremos ir além. Apresentar esses dados de uma forma clara. Não é só para o contador entender. É para que qualquer cidadão entenda”, disse o prefeito da cidade, Rubens Bomtempo.

Até a sexta-feira (25), o município havia recebido quatro repasses da União, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional: R$ 644.206,95 para aluguel de veículos para a Defesa Civil; R$ 1.676.000,00 para cestas básicas, kits higiene, colchões, kits dormitórios e kits de limpeza para as famílias atingidas; R$ 1.038.475,04 para recuperação de vias públicas, pontes de veículos, pontes de pedestres, guarda-corpos e margens de rios; e R$ 655.731,20 para maquinário e pessoal para limpeza e desobstrução de ruas e rios. Da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, foram repassados R$ 30 milhões para o município.

Também estão no painel as doações feitas em dinheiro na conta "PMP Petrópolis - S O S 2022". A conta foi aberta pela Prefeitura, no dia 16 de fevereiro, dia seguinte ao desastre, para que os valores sejam destinados às vítimas das chuvas. Até a sexta-feira (25), foram depositados na conta R$ 222.784,82. Estes recursos são destinados para a assistência direta às vítimas.

Conta para doações

As doações ainda podem ser feitas na conta "PMP Petrópolis - S O S 2022", que é a oficial do município. Os dados da conta são: Banco do Brasil, agência 0080-9, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43. Para fazer um Pix, a chave é o CNPJ.