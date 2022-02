Delegacia de Homicídios da Capital - Renan Schuindt / Agência O Dia

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte de um homem, identificado inicialmente como Bruno, após uma suposta briga entre facções rivais no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, no domingo (27). De acordo com informações preliminares, vestidos de bate-bola, traficantes da comunidade Nova Holanda, pertencentes ao Comando Vermelho (CV), teriam iniciado um confronto com criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) da Maré, na madrugada de domingo de Carnaval. Um dos disparos teria atingido a vítima, que não resistiu e morreu.

Segundo amigos de Bruno, ele era dono de um sacolão na Baixa do Sapateiro, participava de trabalhos sociais na área e que não tinha envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, o rapaz era bastante conhecido por integrar um grupo de torcedores do Vasco, a 6ª Força Jovem do Vasco. O grupo informou nesta segunda-feira que estava confeccionando camisas em homenagem a ele.

De acordo com a DHC, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para esclarecer o caso. Ainda não foi informado o horário e local do enterro do rapaz.