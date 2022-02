Volta do BRT em Madureira - FabioCosta

Volta do BRT em MadureiraFabioCosta

Publicado 28/02/2022 12:50 | Atualizado 28/02/2022 12:54

Rio - O Sindicato dos Rodoviários transferiu a assembleia que aconteceria com os funcionários do BRT, nesta segunda-feira (28), para a próxima segunda (7). A reunião debaterá os próximos passos da negociação entre os trabalhadores e a prefeitura - a circulação foi paralisada na sexta (25) e no sábado (26) por conta de uma greve, que foi suspensa após audiência de conciliação. O BRT circula normalmente desde domingo.

A transferência da assembleia se dá, segundo o sindicato, para evitar a interrupção na circulação dos ônibus, que já foi afetada durante a greve. Para evitar que não falte profissionais na operação do sistema, a reunião da próxima segunda-feira será dividida em dois turnos: às 10h e às 14h30, ambas no terminal olímpico, na Avenida Salvador Allende s/n°, na Barra da Tijuca.

"Em cumprimento à solicitação feita pelo TRT, pelo Ministério Público, os trabalhadores retomaram as atividades. o BRT está funcionando normalmente. E a assembleia que seria realizada na data de hoje, por solicitação dos trabalhadores, está sendo adiada para o dia 7. a intenção é que todos os trabalhadores possam participar sem comprometer a operação do BRT", afirmou o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José.

Os trabalhadores que pararam na sexta-feira (25) afirmam que a greve é por reajuste salarial, benefícios e pela recontratação de funcionários que foram afastados por licença médica e já estão aptos a trabalhar. A greve causou um colapso no sistema de transportes do Rio, e a Justiça considerou, ainda na sexta, que a paralisação era ilegal.

A Mobi-Rio, empresa pública que passou a administrar o BRT depois o encerramento dos contratos com as concessionárias, chegou a anunciar a demissão de oito funcionários considerados 'líderes da greve', mas voltou atrás após uma audiência de conciliação, na tarde de sábado, e não irá mais demitir o grupo. A contrapartida dada pela categoria foi o retorno da circulação dos ônibus do BRT, que aconteceu no domingo (27).