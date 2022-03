Geral - Carnaval pela cidade do Rio de Janeiro. O povo foi a rua para curtir a festa. Movimentaçao na Praia de Copacabana, zona sul do Rio. Na foto,Styn Shouten, a esquerda e Jelle Smeekes. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/02/2022 18:43 | Atualizado 28/02/2022 19:54

Rio - Os cariocas lotaram as praias nesta segunda-feira de Carnaval. Porém, eles não estavam sozinhos: muitos turistas estão aproveitando o feriado para festejar no Rio. Esse é o caso dos holandeses Stÿn Schouten, 22 anos, e Jelle Smeekes, 21. Eles chegaram na quarta-feira (23) e estão curtindo os eventos privados na cidade. No domingo (27), foram a uma festa no Centro e até andaram de tirolesa por cima do público.



"Foi uma festa muito legal e muito grande, tinham umas 5 mil pessoas. Bebemos umas boas cervejas e passamos por cima da multidão. Estava tocando uma ótima música brasileira e tinham muitos brasileiros. Foi difícil falar com eles, mas nos divertimos muito e chegamos em casa às 6h30", contou Stÿn que, apesar de cansado, estava animado para a ir na Lapa, Zona Central, ainda na noite de segunda-feira (28).



O Rio também é destino para brasileiros de outros estados que procuram diversão durante o Carnaval. Essa foi a motivação da arquiteta Mayana Michieleto, 29 anos, que veio de Ribeirão Preto, São Paulo, procurando boas comemorações nesta semana. Na noite de domingo, ela foi com as amigas em uma festa no bairro da Lagoa, Zona Sul do Rio. Já na manhã seguinte, foi à Praia de Copacabana, mas pensando no próximo evento.



"Viemos lá do interior de São Paulo. Achamos que não íamos encontrar nenhuma festa e está bem diferente do tradicional, mas está bacana. O pessoal tem recebido a gente muito bem. Fomos em uma festa no Lagoon, no sábado (26), e foi muito legal. Hoje, vamos no 'CarnaVale', que vai ter o bloco do Sargento Pimenta. É para matar a saudade de um bloquinho!"



Também tinham turistas que preferiram passeios mais tranquilos. Os paulistas Adão Quirino, 40 anos, e sua esposa Paula Roberta, de mesma idade, foram tirar fotografias na estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, na Praia de Copacabana. O casal veio de Cotia, São Paulo, com os filhos para curtir a semana na Cidade Maravilhosa.



Já a esteticista Lidiane Lima, 26 anos, saiu de Francisco Beltrão, Paraná, com o intuito de conhecer os pontos turísticos cariocas durante a viagem. É a segunda vez que ela está na cidade, mas não pôde visitar esses locais na primeira ida. Agora, aproveitou o feriado e o aniversário do Rio para fazer um passeio guiado de bicicleta e conhecer os lugares mais famosos.



"Estou aqui em Copacabana, aproveitando a praia e conhecendo os pontos turísticos principais. Não vim curtir o Carnaval, mas aproveitei o feriado pra conhecer a cidade. Estou fazendo esse passeio de bicicleta justamente para conhecer os pontos principais. Amanhã vamos fazer um passeio mais histórico, no Centro, pelo aniversário da cidade."



De qualquer forma, não precisa ser turista para desfrutar as maravilhas do Rio. O carioca Otavio Correia, 28 anos, mora em Belford Roxo, Zona Norte, e foi passar a tarde na Urca, Zona Sul, para relaxar nas areias da Praia Vermelha. Com ele, estavam a esposa, os quatro filhos, o cunhado, a cunhada e a sogra. Todo mundo saboreando um churrasco e a boa música do local. "Estou curtindo o Carnaval com a minha família toda, o máximo que a gente pode. Estamos fazendo um churrasquinho e escutando música boa: a marchinha de Carnaval, que não pode faltar!"



Mais um dia de sol forte no Rio. Chuva deve chegar somente na sexta-feira





A segunda-feira de Carnaval manteve o céu limpo visto no Rio durante o fim de semana. Com isso, o sol forte esquentou a cidade, que ficou com a temperatura por volta de 31º . Até por isso, as praias ficaram lotado.

Se depender do sol, o mar vai receber mais cariocas nos próximos dias. Isso porque não há previsão de nuvens e nem chuvas até quinta-feira, dia 3. Inclusive, a temperatura aumenta na terça-feira (1), podendo chegar aos 38º. Já na quarta (2), o clima continua quente, mas a temperatura volta ao que foi visto nesta segunda. A chuva deve cair no Rio somente nesta sexta-feira (4), quando há previsão de um forte aguaceiro na parte da tarde.

* Estagiário sob a supervisão de Cadu Bruno