O veto à liberação dos blocos tradicionais no Rio não impediu que os foliões fossem às ruas do RioReprodução

Publicado 28/02/2022 18:58

Rio - Lema dos foliões que têm driblado a proibição do Carnaval de rua no Rio de Janeiro, a frase 'não tá tendo, mas tá tendo' reflete bem o estado de espírito de cariocas e turistas que não têm feito questão de esconder as peripécias nas redes sociais. Na ausência dos blocos tradicionais e autorizados pela prefeitura do Rio, a Secretaria de Ordem Pública (Seop) tem travado uma batalha para coibir as festividades pela cidade, em especial no Centro.

Alô @eduardopaes, esses negacionistas estão sem máscara e não apresentaram passaporte sanitário.



A Prefeitura ficará silente? pic.twitter.com/l9NoctHUxS — Maurizio Spinelli (@spinellirio) February 28, 2022

Um bloco clandestino interditou temporariamente os dois sentidos da Avenida Presidente Vargas, na altura da Uruguaiana. A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas para dispersar a multidão. O Centro de Operações orientou que motoristas priorizassem a rota alternativa pela Via Expressa do Porto. Em outro ponto, o órgão informou que a Avenida Rio Branco foi rapidamente interdita para o deslocamento de um bloco irregular, que saiu da Rua Primeiro de Março em direção a Acre.

Na manhã desta segunda-feira, os foliões se concentraram na região da Zona Portuária. A Praça Mauá foi um dos principais pontos para saídas de bloquinhos, reunindo centenas de pessoas se juntaram para aproveitar a manhã e o início da tarde de Carnaval.

Mesmo considerados a essência do Carnaval, os blocos de improviso estão sendo dispersados por agentes da Seop, pois estão proibidos, de acordo com o veto do prefeito Eduardo Paes. Neste fim de semana, oito blocos foram dispersados por agentes da Seop, três no sábado (26) e cinco no domingo (27) e mais dois nesta segunda-feira (28). Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, a proibição dos desfiles pela Guarda Municipal se dá, principalmente, para o "bom funcionamento da cidade".

Ainda de acordo com a secretaria, 1.260 agentes têm realizado diariamente fiscalização.