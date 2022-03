Publicado 28/02/2022 19:46

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou nesta segunda-feira (28/02), no abrigo comunitário localizado no Posto de Saúde da Família da comunidade Oswaldo Cruz, em Petrópolis, a primeira reunião do projeto-piloto de escuta às vítimas das chuvas que atingiram a cidade no último dia 15 de fevereiro. No local, estão abrigadas nove famílias, que perderam suas casas e outras que possuem residências em área de risco de deslizamento.

A titular da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, a promotora de Justiça Vanessa Katz esteve no local com psicólogos e assistentes sociais e ressaltou a importância da escuta das vítimas da tragédia. “A ideia é estabelecermos rodas de conversa em todos os 18 abrigos oficiais e 13 comunitários, para ouvir as demandas da população e encaminhá-las ao poder público.

A juíza ressaltou que é importante que “é importante que as vítimas dessa tragédia tenham voz e um espaço oficial para encaminhar as suas demandas. E assim a população mais atingida pelas chuvas tenha garantido o seu acesso aos serviços públicos com dignidade, e que possa voltar para os seus lares de maneira segura”, afirmou a promotora de Justiça”, disse Vanessa.

Para Reinaldo de Souza Santos, Presidente da Associação de Moradores e Amigos da Comunidade de Oswaldo Cruz, "é de extrema necessidade esta ação do MPRJ pois a comunidade necessita e muito de orientação adequada e precisamos ter um norte para nos reerguermos daqui para a frente”, e complementa “temos muitas demandas a serem ouvidas”.