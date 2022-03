Publicado 01/03/2022 01:00

Com praia e sol, não é preciso bloco de rua para provocar aglomerações no Rio. Cidades do interior lamentam não ter a folia de rua, enquanto restaurantes lotam com suas festas. O plano de evitar qualquer excesso não de certo.

A crise no BRT precisa ser revolvida com urgência. Os trabalhadores são os principais afetados. O sucateamento causado pela gestão anterior, lamentavelmente reflete ainda hoje.