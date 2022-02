Em fotos e vídeos, é possível ver a mulher, totalmente nua subindo as escadas da distrital, como se estivesse realizando um ensaio fotográfico - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/02/2022 19:18

Rio - A Corregedoria Geral de Polícia Civil constatou que a mulher fotografada e filmada caminhando nua no interior da 129ª DP (Iguaba Grande), em setembro de 2021, na verdade é companheira de um policial da própria distrital. O caso foi alvo de investigações após as imagens da mulher vazarem na internet e, em sequência, viralizarem. O policial foi afastado e segue sem exercer suas funções.

De acordo com o resultado parcial do procedimento, o casal teria aguardado o movimento na unidade cair, durante o turno do inspetor, para tirar as fotos. Nos registros, é possível ver a mulher completamente nua caminhando pela unidade policial, subindo as escadas e saindo de uma viatura estacionada na porta da delegacia.

O procedimento revelou ainda que as fotos vazaram após os dois encaminharem os registros para um grupo em aplicativos de mensagens dedicado à prática de swing (troca de casais) do qual fazem parte. Algum usuário da lista, contudo, compartilhou em outras conversas pelo mesmo aplicativo e, horas depois, as imagens já tinham viralizado nas redes sociais. A repercussão foi a base para a instauração da sindicância movida pela CGPOL do Rio.

Segundo o órgão, até o momento, cinco pessoas foram ouvidas, e o aparelho celular do inspetor envolvido apreendido para análise do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). O processo foi aprovado com autorização judicial.