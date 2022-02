Caminhão que oferecia 'Ducha Solidária' tomba no Alto da Serra, em Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/02/2022 18:13 | Atualizado 23/02/2022 18:14

Rio - Um caminhão enviado à Petrópolis para oferecer o serviço de 'ducha solidária' às pessoas desabrigadas após a tragédia na região, tombou no bairro Alto da Serra, no início da tarde desta quarta-feira, deixando duas pessoas levemente feridas. O funcionário contratado para conduzir o veículo foi levado ao Hospital Santa Teresa para fazer alguns exames, já a segunda pessoa ferida, uma voluntária que estava no interior do caminhão, não precisou de atendimento médico.



No momento do acidente, o caminhão alugado por uma ONG de São Paulo passava por um abastecimento de água para encher a caixa d'água que 'alimenta' as cabines de banho. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o tombamento foi causado por um problema na estrutura que segurava o veículo.

Ainda não foi informado se a iniciativa vai poder continuar ajudando às famílias que estão vivendo em um dos 13 abrigos de Petrópolis. Os organizadores do projeto disseram que vão analisar as condições estruturais do veículo primeiro.