Marreta foi usada em tentativa de homicídio em escritório imobiliário em Saquarema (RJ).Foto: Divulgação/PM. - Divulgação

Publicado 23/02/2022 17:33 | Atualizado 23/02/2022 18:10

Rio - Uma mulher foi presa na tarde da última terça-feira (22), no distrito de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, depois de atacar a funcionária de um escritório imobiliário com golpes de marreta.



O ataque foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento (Veja imagem abaixo):

Mulher agride funcionária imobiliáA imagem mostra os homens tentando conter a mulher que agredia a funcionária da imobiliária com marretadas em Saquarema (RJ). Foto: Reprodução G1. Imagens de câmeras de segurança





Cinco homens que passavam na rua em frente da imobiliária e perceberam a situação, entram no escritório e tentam conter a agressora.



A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h e chegando no local, a agressora já havia sido contida pelos homens.



A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, em Saquarema. A ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema). Segundo o delegado titular André Bueno, a motivação do ataque teria sido um desentendimento relacionado à documentação de imóveis consignados na imobiliária. A marreta foi apreendida. A agressora permaneceu presa e vai responder por tentativa de homicídio.