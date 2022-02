Não há informações sobre o que motivou o crime - Reprodução

Publicado 23/02/2022 17:34 | Atualizado 23/02/2022 17:40

Rio - Um homem identificado como Herivelto da Silva, de 48 anos, foi morto nesta quarta-feira, na Rua Carolina Machado, em Madureira, na Zona Norte do Rio, próximo à estação de BRT Manaceia. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime e, segundo relatos, a vítima seria taxista. O local é bastante movimentado e internautas relataram momentos de tensão após os tiros.

"Rapaz! Acabaram de matar um homem aqui em Madureira, cinco tiros, misericórdia", disse uma mulher no Twitter.

"MADUREIRA ESTÁ CADA VEZ PIOR. Um homem acaba de morrer com três tiros(nao sei por qual motivo) praticamente a uns 8 metros de mim e de outras centenas de pessoas. To tremendo", comentou um homem.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 16h30, mas a equipe de socorro já encontrou a vítima morta. De acordo com a PM, militares do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para ocorrência de homicídio no local e já isolaram a área para perícia.