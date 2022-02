Marco Antônio foi preso por tentativa de feminicídio - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 23/02/2022 21:07 | Atualizado 23/02/2022 21:07

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira, um homem foragido da Justiça por tentar assassinar a ex-companheira, em 2017. Identificado como Marco Antônio da Conceição Lacerda, 44 anos, foi encontrado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, enquanto estava indo até a atual namorada.

Em 2017, ele tentou matar a ex-companheira a socos e chutes. O motivo do crime, que aconteceu na casa em que moravam, foi uma discussão entre os dois por um troco de dez reais. As agressões aconteceram na frente do filho da vítima, que tinha 12 anos de idade na época. Ele chegou a tentar defender a mãe dos golpes de Marco Antônio.



Contra ele, havia um mandado de prisão por tentativa de feminicídio com um pedido de prisão preventiva. A ocorrência foi registrada na 22ª DP (Penha), onde foi cumprido o mandado de prisão. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.



Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).