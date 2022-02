Homem escapa de atropelamento na Transolímpica - Foto: Reprodução / Redes sociais

Homem escapa de atropelamento na TransolímpicaFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/02/2022 19:37

Rio - Circula nas redes sociais, nesta quarta-feira, um vídeo que mostra um homem que consertava o carro escapar de um atropelamento na Transolímpica, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. No momento do acidente, ele estava tentando fazer a kombi voltar a funcionar quando um carro esbarra nele e atinge o veículo dele.

A importância de sinalizar com o triângulo pic.twitter.com/bybc8wUDeS — Informações RJ (@Informacoes_RJ) February 23, 2022

De acordo com a concessionária ViaRio, três pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. As identidades das pessoas não foram divulgadas.

Segundo a concessionária da via, o acidente aconteceu no dia quatro de fevereiro, ao meio dia. Os técnicos da Transolímpica foram acionados para atender ao motorista da kombi, que sofreu uma pane mecânica.

Enquanto ele esperava a chegada da equipe, ele decidiu descer e tentar consertar o carro para seguir a viagem. Nesse meio tempo, um carro de passeio colidiu contra a kombi. O motorista chegou a cair no chão, mas logo se levantou e deixou a pista da Transolímpica. Além dos dois veículos, um outro se envolveu no acidente.