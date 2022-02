Imagens mostram como ficou estamparia após deslizamento na Chácara Flora, em Petrópolis - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/02/2022 18:11

Rio - Fotos feitas após o desabamento de uma estamparia em Petrópolis, Região Serrana do Rio, mostram a destruição que o deslizamento deixou no local. De acordo com um funcionário da estamparia, o vídeo publicado não foi na estamparia localizada no Morro da Oficina, mas sim na Chácara Flores, região que também sofreu bastante com a chuva forte. No entanto, há uma outra estamparia, esta localizada no Morro da Oficina, que o Corpo de Bombeiros afirma ter desabado também.

Ao G1, um dos funcionários que aparece no vídeo, João Carlos da Silva Júnior, de 36 anos, disse ter achado que ia morrer. Ainda segundo ele, os outros dois colegas de trabalho sobreviveram. "Fomos para a estamparia para fazer um buraco para a água passar. Do nada, cedeu a laje e afundou com nós", disse João ao G1.