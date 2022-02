Governador Cláudio Castro em reunião com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio - Fillipe de Freitas/Divulgação

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, se reuniu com Marcelo Sampaio, secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, para coordenar as alterações viárias na BR-040 que vão permitir maior fluidez ao trânsito de Petrópolis, reduzindo o tempo de deslocamento das equipes e maquinário de limpeza e do Corpo de Bombeiros. O deputado federal Hugo Leal e os secretários de Estado de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, e do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, também participaram da reunião com representantes da Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Transportes Terrestres e da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária.



"Na BR-040, há uma demanda histórica dos moradores que é a ligação do Bingen-Quitandinha. É preciso passar por dentro da cidade enquanto o trajeto poderia ser feito em cinco minutos. Primeiro, seria uma ligação temporária e, depois, se tornaria permanente. O governo do estado vai arcar com todos os custos para a implantação de um binário provisório, o que também vai facilitar a circulação dos caminhões de limpeza do dos bombeiros para as ações de salvamento e resgate", afirmou o governador.



As fortes chuvas que atingiram Petrópolis também danificaram diversos trechos da Rodovia Washington Luís, que serão tratados emergencialmente a partir da próxima segunda-feira (28), em paralelo às intervenções nas cinco principais encostas da cidade executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras. Com isso, será preciso fazer uma interdição parcial, tornando necessária a implementação de uma pista reversível. A via auxiliar, a Avenida Getúlio Vargas, também está com obras em pontos com risco de deslizamento.



No trecho sob avaliação, o tráfego já operou em mão dupla, no entanto, o ponto de alerta das autoridades é o Túnel Quitandinha devido à localização em uma área típica de neblina. A coordenação da medida ficará a cargo da Secretaria de Infraestrutura e Obras. Uma nova reunião acontecerá, nesta quinta-feira (24), às 11h, no Quitandinha, para definir os próximos passos de implementação da nova ligação e da faixa reversível, com representantes do Ministério Público, ANTT, concessionária Concer, PRF, Prefeitura e Governo do Estado do Rio de Janeiro.