Novo coronavirus - Arquivo

Novo coronavirusArquivo

Publicado 23/02/2022 17:06

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.977.628 casos confirmados e 71.419 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 10.444 novos casos e 72 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,61%.



Entre os casos confirmados, 1.890.321 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 45,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 29,0%.

Vacinação infantil

Coube ao pequeno Davi Azeredo, de 7 anos, ser a primeira criança a receber a segunda dose. Ele já está na história das campanhas de vacinação da cidade: no dia 18 de janeiro, esteve entre as primeiras crianças da cidade a receber a primeira dose da vacina pediátrica. Assim como na primeira vez, a vacina em Davi foi aplicada pelo secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, que esteve na manhã desta terça-feira (23) no Planetário da Gávea.