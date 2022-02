Programa realizado pela SEOP/Prefeitura do Rio - Barraca modelo do programa Ambulante em Harmonia

Publicado 23/02/2022 14:57 | Atualizado 23/02/2022 16:09

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), entregou na manhã desta quarta-feira (23) uma nova etapa do programa 'Ambulante em Harmonia', que chegou ao bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Comerciantes ambulantes que atuam na área da Avenida Boulevard 28 de Setembro, polo comercial conhecido do bairro, serão agraciados com 129 barracas e 79 novas licenças para trabalhar na região.

O programa viabiliza centros comerciais em pontos estratégicos da cidade cujo objetivo é o de promover o ordenamento nas áreas que possuem forte concentração comercial, harmonizando espaços públicos entre o comércio constituído nesses locais, pedestres e os ambulantes.

Quatro regiões da cidade já foram beneficiadas: Bonsucesso, Méier, Cacuia/Ilha do Governador e Taquara. Até agora, com a expansão para Vila Isabel, já foram entregues, ao todo, 409 novas autorizações e 543 barracas padronizadas.

"O 'Ambulante em Harmonia' é um projeto da Secretaria de Ordem Pública que tem como foco a dignidade do trabalhador ambulante, mas também a ordem pública, na medida em que desobstrui espaços públicos e harmoniza o comércio lojista, o ambulante e o uso de calçadas pelos pedestres", ressalta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

De acordo com a Seop, foram disponibilizadas barracas padronizadas para os profissionais. Além disso, eles também terão avental e cartão de identificação para indicar que estão em situação regular. O cartão deve ser apresentado durante as fiscalizações de rotina.