A partir da análise de imagens e da placa do veículo, o suspeito que dirigia a motocicleta foi identificado - Divulgação

Publicado 23/02/2022 14:10

Rio - Um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em crimes de 'saidinha de banco' foi preso, nesta terça-feira (22), em Realengo, na Zona Oeste. Contra ele, os policiais da Delegacia Especializada em Armas e Munições (Desarme) e da 33ª DP (Realengo) cumpriram um mandado de prisão temporária. O homem, que não teve o nome divulgado, é investigado por dirigir uma motocicleta e dar cobertura e fuga a outro bandido durante um assalto.

Segundo investigações da Polícia Civil, no dia 6 de dezembro do ano passado, um ladrão tentou roubar um cliente dentro de uma agência bancária, em Realengo. Na ocasião, um policial civil à paisana estava no local, notou o criminoso tentando assaltar a vítima e impediu o crime. O bandido e fugiu, deixando sua arma cair no chão. Após diligências, ele foi localizado e preso pelos agentes.

Na mesma investigação, os agentes identificaram o carro que o transportou o preso até o banco e uma moto que cobriu a fuga. A partir da análise de imagens e das placas dos veículos, os dois comparsas que dirigiram o carro e a motocicleta foram identificados.

Segundo os agentes, o condutor da moto possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, duas passagens por roubo e estava sendo investigado por envolvimento em outros casos de "saidinhas de banco". O terceiro integrante da quadrilha vem sendo procurado. De acordo com os policiais, o grupo teria cometido outros roubos, em 2021, no mesmo bairro.