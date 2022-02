Publicado 23/02/2022 15:48 | Atualizado 23/02/2022 16:12

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais e viralizou na tarde desta quarta-feira (23) mostra uma cena que parece de cinema. Nas imagens, um homem salta de parapente do Morro Dois Irmãos, importante ponto turístico utilizado para a prática de esportes de saltos, no Vidigal, Zona Sul do Rio, pousa no terraço do Hotel Sheraton, no Leblon, e é abordado por seguranças do estabelecimento. Em seguida, o homem salta do parapeito e foge em direção à praia.



Os seguranças conversam com o homem, possivelmente tentando retirá-lo do local. O esportista os ignora e sobe no parapeito da cobertura em direção à praia.



Confira o vídeo:

Vidigal

O cara saltou do morro Dois Irmãos, pousou no terraço do Hotel Sheraton, fugiu dos seguranças e saltou novamente dando um mortal. pic.twitter.com/9Vd1czujo0