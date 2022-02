Jade Albuquerque (direita) e Vanessa Kadlec (esquerda) reclamaram do calor, mas estão felizes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/02/2022 17:04 | Atualizado 26/02/2022 17:05

Rio - Chegou a hora de sacudir a poeira das fantasias guardadas no fundo do armário. A purpurina que cair também pode ser reaproveitada. Afinal, esse é o Carnaval do improviso: a dúvida sobre a realização das festas permaneceu até o último momento. Com os eventos liberados, os foliões poderão, enfim, mostrar o samba no pé que ficou tanto tempo sumido com as fantasias.



Sendo assim, já tem muita gente aproveitando o feriado. No Santo Cristo, na Zona Portuária do Rio, uma festa privada atraiu os que quiseram aproveitar desde sábado (26) de manhã. Nesse espírito do improviso, a produtora audiovisual Fernanda Schmitz, 37 anos, foi curtir e comentou sobre o evento com sua lata de cerveja na mão.



"Todo mundo estava com muita saudade e muita vontade de viver o Carnaval. Todos vacinados. É um evento fechado que não é igual aos blocos de rua. A galera está fantasiada. Não são as fantasias que normalmente saem na rua, porque estava todo mundo esperando a decisão se teria Carnaval ou não. Botamos o que tinha em casa e saímos. Puro improviso, mas o brasileiro sabe improvisar como ninguém!"



Quem já estava se preparando para a folia também compareceu. O advogado Thiago Campos, 27 anos, veio de Teresópolis para se divertir no Carnaval carioca. Para ele, os quatro dias não são suficientes para extravasar toda alegria guardada nos últimos dois anos.



"Estou achando um máximo estar a galera toda reunida aqui. Estamos superando a covid-19 e vivendo a felicidade. Acima de tudo, muitas fantasias por aqui, uma mais bonita do que a outra. Sinceramente, não tem nada melhor que isso. Quero que dure mais dias! O clima está super legal, muito sol no Rio. Não tem erro", contou Thiago.

É visível que o calor da cidade não tem atrapalhado a folia. Jade Albuquerque, 28 anos, é engenheira agrícola e foi na festa acompanha de sua amiga estila Vanessa Kadlec, de 36. Ela reclamou do clima, mas está aproveitando. "Muito calor! Depois de muito tempo de espera, nós estamos curtindo. Ainda bem!"

Já a massoterapeuta Anne Canellas se fantasiou com os amigos para trabalhar em sua barraca na Praia da Barra, altura da Avenida do Pepê. Para aproveitar a massagem com o lindo visual do mar, a fantasia é peça fundamental durante o Carnaval.

Caso queira comemorar sem sair de casa, também não há problema. As amigas Corália Smith, 78, Maria Dalva Carneiro, 84, e Daisy Porto, 83, se encontraram na casa de Daisy para brindar. Com os copos sempre cheios, elas cantam seus sambas favoritos. "Apesar dos acontecimentos negativos, estamos bem e passando o Carnaval em família. Somos oito pessoas animadas, mesmo com todas as circunstâncias. Fizemos um 'bloquinho caseiro' e estamos cantando músicas antigas de Carnaval! Temos que ter um espírito para cima", disse Corália.



Dessa maneira, o Carnaval voltou para a Cidade Maravilhosa depois de dois anos. Os eventos recomeçam a pintar o cenário da maior festa popular do mundo, por mais que seja com purpurinas passadas. Ainda não é da forma que os foliões gostariam, mas improvisar parece ser a melhor fantasia do momento.



Escolas de samba também realizam eventos em suas quadras



Os desfiles das escolas de samba aconteceriam neste fim de semana caso não tivessem sido adiados. Entretanto, não há motivo para tristeza. Isso porque as 12 escolas do Grupo Especial se apresentarão no 'Rio Carnaval 2022', que acontece na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Ainda na noite de sexta-feira (25), três quadras de agremiações foram agitadas na Zona Norte do Rio. No bairro de Oswaldo Cruz, a Portela deu início ao 'CarnaPortela' com uma festa em sua sede na Rua Clara Nunes. O cantor Dudu Nobre apareceu para animar os presentes. Já na tarde de sábado (26), uma feijoada começou a ser servida a partir das 13h, com o show de Roberta de Sá.

A quadra da Mangueira, localizada na Rua Visconde de Niterói, recebeu um Grito de Carnaval na sexta-feira. A festa foi impulsionada pelo bloco Céu na Terra, que se apresenta pelas ladeiras de Santa Teresa. Além disso, os ritmistas da Verde e Rosa tocaram diversos sambas-enredos.

Para finalizar, a Imperatriz Leopoldinense realizou recebeu o público para comemorar com sues componentes. A passista Adriana Muniz, 37 anos, esteve presente e falou sobre a alegria de participar.

"Sou da comunidade e Imperatriz na veia, foi ótima a iniciativa da direção em iniciar o carnaval com esse grande baile para o seus componentes e adoradores da escola. Senti uma energia contagiante, onde pude observar que todos estavam felizes. Ficou nítido que a Imperatriz vem com toda garra para brigar pelo título. Se Deus quiser, será nosso!"