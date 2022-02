UPA Centro, na Rua Washington Luiz, sofreu com o deslizamento próximo da unidade - Google St. View

Publicado 26/02/2022 18:07

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a liberação de R$ 2.251.323 a Petrópolis para financiar a aquisição de equipamentos e mobiliário para duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. Após o trágico temporal que deixou um rastro de destruição e mortes na cidade da Região Serrana, os recursos chegam no momento de reconstrução de boa parte da infraestrutura, inclusive na área de saúde.

As UPAs da Cascatinha e do Centro da cidade receberão, respectivamente, o investimentos de R$ 1.119.011,67 e de R$ 1.132.311,67. O processo de liberação dos recursos foi iniciado no fim de 2021 e teve seu andamento priorizado em decorrência dos danos causados pelo maior desastre natural da história, há 12 dias.

Os recursos foram liberados na última segunda-feira, e o valor foi creditado em parcela única na conta da Fundação Municipal de Saúde na quinta-feira. Os recursos fazem parte do orçamento do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS - PAHI. Os investimentos do SUS-PAHI têm como objetivo atender às necessidades locais de saúde dos municípios, tendo em vista a infraestrutura já disponível em cada região.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) deverá informar à equipe técnica da SES sobre o andamento do processo de aquisição. A resolução, que liberou a verba, foi publicada no dia 18.