Arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta celebrou uma missa para mais de cem fiéis na Igreja de Santo AntônioDivulgação/Diocese de Petrópolis

Publicado 26/02/2022 16:27 | Atualizado 26/02/2022 16:31

Petrópolis - Passados 12 dias do trágico temporal que deixou rastro de destruição e mortes em Petrópolis, Região Serrana do Rio, Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, levou uma mensagem de fé e esperança aos moradores do município. A missa celebrada na manhã deste sábado na Igreja Santo Antônio, no Alto da Serra, foi dedicada às vítimas da tragédia: 223 pessoas morreram e 20 permanecem desaparecidas, segundo o último balanço da prefeitura de Petrópolis.

A celebração contou com a participação do bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, e a presença do governador do Rio, Cláudio Castro. Desde o dia 16 de fevereiro, as arquidioceses e dioceses do estado integra o mutirão em prol das vítimas de Petrópolis, arrecadando e enviando doações em diversas paróquias.

Com transmissão ao vivo pela 'Rede Vida de Televisão' e Facebook da Diocese de Petrópolis, a missa teve durou cerca de 1h30 e contou com a participação de cerca de 100 fiéis, como Alexsandro Condé, que há mais de 40 anos vive no Alto da Serra. De luto pela perda de familiares e amigos, ele busca força por meio da fé.

"Quando eu cheguei no quarto deu um outro estrondo mais forte e eu já senti uma vibração na casa. Essa destruição que vocês estão vendo aí foi toda em cinco segundos. Perdi meu filho, meu irmão, um amigo. Mas, graças a Deus, conseguimos encontrar", disse disse à 'CNN Brasil'.