Neste sábado (26) moradores do Rio curtem a praia num dia de sol forte. Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 26/02/2022 14:41

Rio - Neste sábado (26) de Carnaval, início do feriadão, cariocas curtem o tempo aberto de sol e sem previsão de chuva. Segundo o Alerta Rio, as temperaturas se manterão estáveis, com máxima prevista de 33°C. Com o calor intenso, banhistas da Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio, aproveitam para se refrescar.

A previsão para os dias de Carnaval é que o tempo se mantenha firme, o sol aparece principalmente na parte da manhã e tarde. O céu ficará encoberto com poucas nuvens de domingo (27) até quarta-feira (2), mas sem chances de chuva. As máximas ficarão de 37° e 38°, já as mínimas entre 21° e 22°.