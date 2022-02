Professor Vinicius Rangel Nascimento, de 40 anos, é morto na Rua Chita, em Bangu - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 26/02/2022 14:31

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar a morte do professor de filosofia Vinicius Rangel do Nascimento, de 40 anos, baleado durante um assalto na Rua Chita, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na quinta-feira (24). Vinicius, que também era diretor-geral do Colégio Estadual Marieta Cunha da Silva, no mesmo bairro, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu e morreu.



Testemunhas relataram que ele tinha acabado de deixar os dois filhos adolescentes na escola quando foi abordado por dois criminosos em uma moto. Diligências estão em andamento na DHC para apurar a autoria do crime.

O corpo do professor foi enterrado na manhã deste sábado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte repentina de Vinicius e se referiram a ele como um profissional bastante querido entre os alunos.

A Secretaria Estadual de Educação também lamentou a morte do diretor. "É com imenso pesar que a Secretaria de Estado de Educação comunica e lamenta o falecimento do professor Vinícius Rangel do Nascimento, Diretor Geral do Colégio Estadual Marieta Cunha da Silva, em Bangu, ocorrido nesta quinta-feira (24/02). O diretor deixará saudades pelo seu companheirismo e trabalho na unidade escolar, onde era admirado e querido pelos alunos e colegas. Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos."