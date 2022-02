O ex-ator da Globo José Carlos Sanches, de 67 anos - Reprodução Instagram

Publicado 26/02/2022 10:18 | Atualizado 26/02/2022 12:26

Rio - O ator José Carlos Sanches, de 67 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira, dentro do seu apartamento, em Copacabana, Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Civil, o corpo do artista foi achado já em estado de putrefação, o que indica que ele deve ter morrido há pelo menos quatro dias.

A PM foi acionada para o local após denúncias de vizinhos sobre o forte odor que saía do apartamento onde vivia o ator. O corpo de Sanches foi encontrado com corda amarrada ao pescoço e presa ao teto. Cômodo parecia ser usado como área de exercícios, já que havia um saco de boxe. A área foi isolada e a 12ª DP (Copacabana).



A distrital instaurou um inquérito para apurar a morte do ator. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro. Familiares do ator estiveram na unidade, na manhã deste sábado, para liberação do corpo.

Há cinco dias, o ator de "Por Amor" fez postagem enigmática no Instagram: "O universo vai dar um jeito de te devolver tudo o que você emite. Espero que isso não te assuste", compartilhou.

Sanches estreou como ator na novela ‘Água Viva’ em 1980, interpretando o personagem Lúcio. Ele também esteve em novelas que foram sucesso na TV como "Tititi" e "Por Amor", onde interpretou o piloto Fausto. O último trabalho do ator foi na série "Afinal, o Que Querem as Mulheres?", em 2010. Desde então, Sanches se dedicava a carreira de advogado.