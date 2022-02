Pedro Henrique, de 8 anos, segue desaparecido após tragédia de Petrópolis - Reprodução

Publicado 26/02/2022 12:37

Rio - As buscas pelo menino Pedro Henrique Braga Gomes da Silva, de 8 anos, que estava dentro dos ônibus levados pela enchente em Petrópolis, Região Serrana, seguem neste sábado. A criança estava no interior do coletivo quando uma onda de água empurrou o veículo para o Rio Quitandinha. Ele é uma das 19 pessoas que seguem desaparecidas na tragédia que atingiu a cidade imperial no último dia 15. Até o momento, 223 pessoas morreram.

Pedro é a criança que aparece em filmagem de mochila andando em cima de um dos ônibus que foi arrastado por uma enxurrada de água. Ele foi colocado para fora do coletivo pela mãe, mas desaparece quando os coletivos afundam.

O pai do estudante Gabriel Vila Real da Rocha, de 17 anos, que também estava no coletivo e morreu nas enchentes, Leandro Rocha, ajuda nas buscas ao menino no curso do Rio Quitandinha. O marceneiro já trabalhava nas buscas pelo próprio filho desde a quarta-feira, dia 15.

Até este sábado, 223 morreram em decorrência das chuvas na cidade. Desse total, até sexta-feira, 212 vítimas já haviam sido identificadas e 204 liberadas para sepultamento.

Confira lista dos desaparecidos (25/02)

1 - Airtom Dias de Cerqueira - 69 anos

2 - Antonio Carlos dos Santos - 56 anos

3 - Allana Ribeiro Lima - 4 anos

4 - Brayan Menezes Loureiro - 3 anos

5 - Celi Miranda Maria - 86 anos

6 - Eda Maria Ferreira de Abreu - 72 anos

7 - Elisabete Pereira Custódio da Silva - 62 anos

8 - Eli José Soares de Menezes - 62 anos

9 - Fiovana Oliveira Costa - 13 anos

10 - Gisele Reis Bittencourt - 40 anos

11 - Gleice Rolando de Oliveira - 43 anos

12 - Heitor Carlos dos Santos - 61 anos

13 - José Luiz da Silva - 62 anos

14 - José Rodrigues Fontes - 78 anos

15 - Lorraine Custódio da Silva - 24 anos

16 - Lucas Rufino da Silva - 20 anos

17 - Nathaly Vitoria Rosa Felipe dos Santos Gonçalves - 12 anos

18 - Paulo Cesar Maia - 69 anos

19 - Pedro Henrique Braga Gomes da Silva - 8 anos

20 - Wallace Reis de Andrade - 22 anos