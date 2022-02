Evento aconteceria na Feira de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão - Agência O Dia

Publicado 26/02/2022 09:41

Rio - Um evento que reuniria blocos de rua, na Feira de São Cristóvão, Zona Norte, programado para este sábado e domingo, não recebeu aval da Prefeitura do Rio para acontecer. Chamado de Encontro dos Blocos de Rua do Rio, a festa teve a sua solicitação indeferida pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), que alegou questões de ordem pública, falta de licenciamento sanitário, não liberação do Corpo de Bombeiros e divergências em dados demandados pela CET-Rio.



De acordo com a Seop, mesmo sem a autorização para que o evento acontecesse os responsáveis iniciaram a venda de ingressos, que tem entradas variadas de R$ 20 a R$ 120, com bebida liberada. Entre as apresentações, estavam previstos shows do Cordão Do Bola Preta, Suvaco de Cristo, Bangaladumenga, Desliga Da Justiça, Afroreggae, Empolga Ás 9, entre outros.



Diante da negativa por parte da prefeitura, a produtora do evento divulgou, na madrugada deste sábado, um comunicado falando sobre o adiamento do evento. No aviso, a empresa informa que todos os clientes poderão solicitar reembolso ou crédito para o próximo evento. O pedido deve ser feito por e-mail. "Infelizmente, por conta de documentação exigida pela prefeitura, o evento não pode acontecer", diz comunicado.

Blocos de rua cancelados

Em janeiro, com o aumento de casos de Covid-19 provocado pela chegada da variante Ômicron, o Carnaval de Rua foi cancelado na cidade do Rio, mas as festas privadas, como o evento da na Feira de São Cristóvão seguiram liberados. A situação gerou a insatisfação de cariocas, que foram às redes sociais para criticar a decisão. "Então vai ter carnaval mesmo não tendo?", questionou um usuário. "Vai ter bloco de qualquer jeito", respondeu outro.