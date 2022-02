Homem vestido de bate-bola é apreendido com pistola em Madureira. - Polícia Militar do Rio de Janeiro

Publicado 26/02/2022 14:06 | Atualizado 26/02/2022 14:29

Rio - Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) prenderam na madrugada deste sábado (26) um homem vestido de bate-bola na Estrada do Portela, no bairro de Madureira.

Segundo informações da PM, os policiais estavam fazendo uma patrulha e abordaram um grupo de pessoas. O homem portava uma pistola calibre 380 com carregador e munições, sendo encaminhado à 29ª DP. A Polícia Civil está investigando o caso.