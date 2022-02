Deslizamento aconteceu em área atrás da UPA Centro, na Rua Washington Luiz - Google St. View

Publicado 26/02/2022 14:46 | Atualizado 26/02/2022 14:55

Rio - Um funcionário da equipe de limpeza da cidade de Petrópolis ficou ferido, na manhã deste sábado, após pedra deslizar de encosta e derrubar muro o atingindo. O caso aconteceu no terreno do Centro de Especialidades Maria Célia Machado, ao lado da UPA Centro, na Rua Washington Luiz. A vítima ficou presa pelos pés e foi socorrida para um hospital da região.

De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, o funcionário da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) fazia a remoção de detritos próximo a um muro, no centro de especialidades, ao lado da UPA, quando uma pedra se deslocou. Na queda, a rocha atingiu a construção que, ao desabar, prensou os pés e parte da perna do funcionário. Ele foi socorrido no local e levado para o Hospital Santa Teresa.



Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro, as áreas de encostas seguem vulneráveis e ainda representam riscos. "O solo está encharcado após estas chuvas. Funcionários que atuam no local devem usar equipamentos de proteção individual e a população deve ficar afastada dessas áreas onde o risco é iminente. É fundamental respeitar os isolamentos destes locais", pontuou.

O funcionário faz parte das equipes de limpeza de Petrópolis que vêm trabalhando desde o último dia 15 para limpar a cidade, após as fortes chuvas e deslizamentos. O Centro Histórico foi a região mais abalada pela tragédia, com pelo menos 66 pontos de desabamento. Entre eles, o Morro da Oficina. Até o momento, 223 pessoas morreram e 19 seguem desaparecidas.