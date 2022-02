Bondinho Pão de Açúcar - Divulgação

Bondinho Pão de AçúcarDivulgação

Publicado 25/02/2022 22:17

Rio - O Bondinho Pão de Açúcar vai promover, entre este sábado e a terça-feira, atividades em ritmo de Carnaval para visitantes de todas as idades. Durante o período, o parque vai oferecer descontos com a promoção "Todo Mundo no Bondinho".

Entre às 14h30 e às 15h30, os visitantes vão poder prestigiar as apresentações musicais do Bloco do Bondinho, com músicos do Amigos da Onça, Vem Cá Minha Flor e Céu na Terra. Para o feriado, o Bondinho Pão de Açúcar está oferecendo descontos com a promoção "Todo mundo no Bondinho". Ma compra de três bilhetes pelo site com o cupom TODOMUNDO, o de menor valor sai por R 1. A promoção é válida até o dia 02/03.

“Queremos sempre surpreender nossos visitantes positivamente e levar uma experiência ainda mais encantadora para todos eles. Neste feriado, não poderíamos deixar de homenagear o Carnaval, o verão carioca e o aniversário do Rio, por isso, trouxemos ações especiais como o Bloco do Bondinho, a distribuição de sucolés e a promoção Todo Mundo no Bondinho. É uma ótima oportunidade para turistas e cariocas aproveitarem a data e curtirem o parque.”, diz o CEO do Bondinho Pão de Açúcar, Sandro Fernandes.

Serviço:



Feriado de Carnaval no Bondinho Pão de Açúcar

Data: até 02/03 (Promoção Todo mundo no Bondinho) de 26/01 a 01/03 (apresentações musicais do Bloco Bondinho) e 01/03 (distribuição de sacolés).

Horário de funcionamento do parque: todos os dias, das 9h às 20h, com entrada de visitantes no parque permitida até as 19h.



É obrigatório apresentar comprovante de vacinação físico ou do app Conecte SUS, de acordo com o calendário de vacinação do Rio de Janeiro, e documento de identificação com foto para entrada no parque. Mais informações no site.



Valor dos ingressos: R 120 (inteira) e R 60 (meia entrada).



Crianças até 5 anos não pagam.

Para a visita, a orientação é adquirir o bilhete antecipadamente no site.

Todas as informações estão disponíveis no perfil oficial do parque no Instagram (@bondinhopaodeacucar).



Endereço: Avenida Pasteur, 520 -- Urca.