Criminoso foi preso por agentes da 19ª DP (Tijuca)Reprodução / Google

Publicado 25/02/2022 20:25

Rio - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (24) na própria casa, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com agentes da 19ª DP (Tijuca), o criminoso era considerado foragido da Justiça desde o ano passado. Ele cumpria pena por roubo de carga.

Segundo a polícia, os crimes aconteciam nos municípios de Itaboraí e São Gonçalo, ambos na Região Metropolitana do Rio. Investigações apontam ainda que o bandido pode estar envolvido em outros cinco inquéritos policiais, onde teria usado uma arma e ameaçado as vítimas.

O criminoso foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça.