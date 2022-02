Estação do BRT em Madureira não tem circulação de ônibus devido à greve dos motoristas - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 25/02/2022 18:48 | Atualizado 25/02/2022 19:37

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, no fim da tarde desta sexta-feira, a segunda etapa plano de contingência montado para amenizar transtornos causados pela paralização de funcionários do BRT. Parte dos empregados do sistema fez um protesto pedindo por melhores condições de trabalho, segurança e reajuste salarial, em frente a Garagem G2 do BRT em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.



Nessa nova etapa do plano, destinada ao período do fim da tarde e noite, a prefeitura manteve os ônibus comuns fazendo o trajeto antes percorrido pelo BRT. Serão cinco linhas, duas diretas, duas expressas e uma parador no Corredor TransOeste.



Linhas "diretão"



Linha 10: Santa Cruz x Alvorada,

direto, intervalo de 5 minutos



Linha 12: Pingo D'água x Alvorada,

direto, intervalo de 5 minutos



Linha 20: Santa Cruz x Salvador Allende,

expresso, intervalo de 10 minutos



Linha 19: Pingo D'água x Salvador Allende,

expresso, intervalo de 10 minutos



Linha 25: Mato Alto x Alvorada,

parador, intervalo de 10 minutos



Nos demais corredores, a Prefeitura do Rio reforçou a necessidade de ampliação da frota de linhas que fazem trajetos similares ao do BRT, como é o caso das linhas que fazem trajeto entre Jardim Oceânico, Alvorada e Taquara; Madureira e Penha; Taquara e Penha; Fundão e Barra; e para ônibus de linhas executivas da Zona Oeste com itinerário pela Avenida Brasil.

A paralização do sistema BRT, na manhã desta sexta-feira, provocou confusão em estações de grande circulação como no Alvorada, na Barra da Tijuca, onde passageiros se aglomeravam nas plataformas. Os articulados, contudo, não saíram da garagem.

Quem depende dos articulados do corredor TransCarioca para chegar ao trabalho na Zona Oeste relatou dificuldades para chegar ao trabalho, na tarde desta sexta-feira. Foi o caso do vigilante Flávio Muniz, de 34 anos, que mora em Oswaldo Cruz e trabalha no Recreio. Por conta da falta de ônibus na Estação de Madureira, ele não sabia se conseguiria chegar ao serviço.

"Minha empresa ficou de tentar resolver essa situação. Imagino que eles devem mandar um carro particular vir me buscar, porque trabalho dando plantão, mas se isso não acontecer vou perder o dia. A situação é bem complicada e o pior é que não há alternativas para todos", lamentou o vigilante.

O casal Luis Felipe, 31, e Joyci Brito, 27, também foi até a estação de Madureira em busca do transporte para o trabalho, mas tiveram que pedir um carro por aplicativo. "Não teve jeito", comentou o casal, que trabalha em uma lanchonete, em Vargem Grande, na Zona Oeste.

Justiça determina frota mínima

O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região emitiu, nesta sexta-feira, decisão favorável ao pedido da Procuradoria Geral do Município (PGM-Rio), determinou que o sindicato dos rodoviários em greve assegurem, de forma imediata, o funcionamento de até 80% da frota de ônibus do BRT. A decisão prevê multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.