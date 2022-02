Blocos de rua foram suspensos, mas eventos privados vão acontecer durante o Carnaval - Arquivo/Divulgação

Blocos de rua foram suspensos, mas eventos privados vão acontecer durante o CarnavalArquivo/Divulgação

Publicado 25/02/2022 16:34





A decisão sobre os blocos é diferente das escolas de samba, que tiveram seus desfiles adiados e não vão passar pelo sambódromo nos próximos dias, mas vão atravessar a Marquês de Sapucaí no feriado de Tiradentes, no mês de abril. Entretanto, para os dias de Carnaval, estão



Às vésperas do Carnaval, cariocas usaram as redes sociais nesta sexta-feira (25) e voltaram a se queixar sobre as proibições, em uma publicação que dizia que os blocos não poderão desfilar, mas que eventos em espaços públicos e privados poderão acontecer. "Então vai ter carnaval mesmo não tendo?", questionou um usuário. "Vai ter bloco de qualquer jeito", respondeu outro.



Muitos comentários também ironizaram a situação. "Não pode: festa popular. Pode: festa de rico", disse um comentário. "Terá blocos, mas não na rua, na calçada!", brincou outro. Houve ainda reações que afirmaram que a diversão para pessoas com maior poder aquisitivo foi permitida, deixando somente quem tem menor renda de fora da folia.



"Conseguiram elitizar o Carnaval", se queixou um carioca. "Ano passado já foi péssimo passar o carnaval sem folia de rua, mas não chegava perto da tristeza desse ano que o Carnaval vai ser tudo o que ele não é: uma festa privada só para privilegiados", lamentou uma internauta. "Eu fico impressionado que conseguiram 'gourmetizar' a coisa que era menos 'gourmetizada’ no Rio: o Carnaval", observou outro. "No fim, conseguiram 'higienizar' o Carnaval", reclamou mais um.

Rio - Os blocos de Carnaval não vão desfilar pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia de covid-19. Com um aumento expressivo de casos da doença nas primeiras semanas deste ano, provocado pela circulação da variante Ômicron, a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu, em janeiro, suspender a celebração nas ruas, por conta do risco de transmissão e da dificuldade de manter o controle de pessoas nas áreas que, tradicionalmente, geram grande aglomeração.A decisão sobre os blocos é diferente das escolas de samba, que tiveram seus desfiles adiados e não vão passar pelo sambódromo nos próximos dias, mas vão atravessar a Marquês de Sapucaí no feriado de Tiradentes, no mês de abril. Entretanto, para os dias de Carnaval, estão previstos e autorizados festas, shows, bailes e eventos privados, com a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para a entrada. Às vésperas do Carnaval, cariocas usaram as redes sociais nesta sexta-feira (25) e voltaram a se queixar sobre as proibições, em uma publicação que dizia que os blocos não poderão desfilar, mas que eventos em espaços públicos e privados poderão acontecer. "Então vai ter carnaval mesmo não tendo?", questionou um usuário. "Vai ter bloco de qualquer jeito", respondeu outro.Muitos comentários também ironizaram a situação. "Não pode: festa popular. Pode: festa de rico", disse um comentário. "Terá blocos, mas não na rua, na calçada!", brincou outro. Houve ainda reações que afirmaram que a diversão para pessoas com maior poder aquisitivo foi permitida, deixando somente quem tem menor renda de fora da folia."Conseguiram elitizar o Carnaval", se queixou um carioca. "Ano passado já foi péssimo passar o carnaval sem folia de rua, mas não chegava perto da tristeza desse ano que o Carnaval vai ser tudo o que ele não é: uma festa privada só para privilegiados", lamentou uma internauta. "Eu fico impressionado que conseguiram 'gourmetizar' a coisa que era menos 'gourmetizada’ no Rio: o Carnaval", observou outro. "No fim, conseguiram 'higienizar' o Carnaval", reclamou mais um.

Sem folia no Rio, Cariocas lotam rodoviária para curtir fora da cidade

De acordo com estimativa da Rodoviária do Rio, neste feriadão de Carnaval devem passar pelos terminais cerca de 362 mil passageiros, o que significa 70% da estimativa feita no mesmo período de 2020, quando ainda não havia confirmação de pandemia.

Os destinos preferidos, segundo a concessionária, devem ser as viagens principalmente para as regiões turísticas do estado do Rio (Lagos, Costa Verde, Vale do Café e algumas cidades serranas como Friburgo e Teresópolis), além de cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.