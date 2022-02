Reajuste poderá passar a valer a partir do dia 4 de abril - Divulgação

Publicado 26/02/2022 07:59 | Atualizado 26/02/2022 08:33

tarifa de R$ 6,80 proposta por agência seja reduzida. Rio - O Governo do Estado disse, no fim da noite desta sexta-feira, que estuda um acordo com o MetrôRio para que O novo limite de valor homologado pela Agetransp , agência reguladora dos transportes no Rio, vale a partir do dia 4 de abril e considera um aumento de 16,91%. Atualmente a tarifa custa R$ 5,80.

De acordo com o Estado, estão sendo negociadas saídas para que o R$ 1 a mais não seja cobrado. A ideia é não repassar todo o reajuste para o passageiro através da redução e também da implementação de tarifas sociais, sem que isso afete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para o MetrôRio.

A nova tarifa foi aprovada durante sessão regulatória, na tarde desta sexta-feira (25). O reajuste da tarifa, baseado no IGP-M, é previsto pelo contrato de concessão assinado entre o Governo do Estado e a concessionária que administra o metrô. O reajuste considera o acumulado do IGP-M de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022.

Em sua decisão, o conselho da Agetransp já havia determinado que o Governo do Rio de Janeiro e a concessionária, diante da crise financeira provocada pela pandemia do covid-19, negociassem a redução do valor da tarifa, através de compensações ou subsídios que minimizem os efeitos do reajuste.