Funcionários do BRT entram em greve. Na foto, Estação Paulo da Portela, em Madureira, vazia - Reginaldo Pimenta

Publicado 26/02/2022 07:37 | Atualizado 26/02/2022 07:40

Rio - A greve dos funcionários do BRT segue pelo segundo dia seguido e afeta a circulação de passageiros na manhã deste sábado (26), apesar de o Tribunal Regional do do Trabalho (TRT) da 1ª Região ter determinado, na noite de sexta-feira (25), o funcionamento de pelo menos 80% da frota, sob risco de multa diária de R$ 100 mil. A greve começou ainda na madrugada de sexta, e ainda não há prazo de retorno da normalização.

Com a falta de BRTs, a Prefeitura do Rio pede que a população priorize outros modais de transporte, como ônibus, trens e metrô, e colocou em prática desde a sexta-feira à noite um 'plano de contingência' para abastecer a população que precisa do BRT. Ônibus comuns farão o trajeto normal do BRT. São cinco linhas, duas diretas, duas expressas e uma parador no Corredor TransOeste. Ontem, cerca de 250 mil passageiros foram afetados.

fotogaleria

- Linha 10 - Santa Cruz x Alvorada-direto: 28 carros/ intervalos de 5 min;

- Linha 12 - Pingo d'Água x Alvorada direto: 28 carros/ intervalos de 5 min;

- Linha 20: Santa Cruz x Salvador Allende, expresso / intervalos de 10 min;

- Linha 19: Pingo D'água x Salvador Allende, expresso / intervalos de 8 min;

- Linha 25: Mato Alto x Alvorada, parador / intervalos de 10 min.



Nas outras áreas que estão sem BRT, a população deve buscar as linhas convencionais, segundo a prefeitura.

No trecho Jardim Oceânico, Alvorada e Taquara, as opções são as linhas 803, 900, 766 e 954, que atendem os bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Gardênia Azul, Pechincha, Freguesia e Cidade de Deus. O ponto final da linha 565 será estendido temporariamente até o Terminal Paulo da Portela, em Madureira, e fará retorno próximo ao viaduto de Cascadura.



No trecho entre Taquara e Madureira, o passageiro tem como opção a linha 636, que opera até o Merck. No trecho entre Madureira e Penha, o usuário tem as linhas 721 e 355 como opção.



No trecho entre Penha e Bonsucesso, o usuário pode utilizar a linha 313.



Nos deslocamentos entre Fundão e Barra, é possível utilizar a linha 616 até Del Castilho, e a linha 614 até a Barra.

O que pedem os funcionários do BRT

Por meio de nota, o Sindicato dos Rodoviários do Rio informou que cerca de 480 motoristas que trabalham nos três corredores do BRT cruzaram os braços desde a madrugada de sexta-feira (25). Eles reivindicam que seja realizado um novo contrato que garanta todos os direitos dos funcionários, incluindo férias, 40% do FGTS em caso de demissão, auxílio desemprego, reajuste salarial, ticket alimentação, plano de saúde, pagamento de horas extras, além da recontratação de 50 funcionários que estavam afastados por licença médica e já podem retornar.