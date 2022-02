Movimento na Rodoviária do Rio para o feriado de Carnaval, nesta sexta (25), - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - Sem os tradicionais desfiles e blocos de rua, cancelados por conta do aumento de casos de Covid-19 no início do ano, o feriado prolongado de Carnaval será a oportunidade que muitos cariocas precisavam para descansar. A expectativa da Rodoviária do Rio para esta sexta-feira é de que, pelo menos, 47 mil pessoas passem pelos terminais de embarque e desembarque, sendo esse o maior dia em fluxo de todo o feriadão.

"Ficamos bastante tempo sem viajar. A última vez que viajamos foi em 2020. Evitamos desde então. Agora que deu uma melhorada, devido às vacinas, nós decidimos voltar a viajar. Nossa ideia, inclusive é evitar aglomerações, por isso estamos indo para São Paulo", comentou o carioca, Cristiano Cavalcante, que viaja com a esposa, Daniela Ciqueira, e Sophia Sena.

A universitária, Liz Santos, de 18 anos, que viaja para São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, acompanhada de amigos, conta que não esperava conseguir viajar no Carnaval. "Nós estávamos planejando isso desde o fim do ano, mas por conta do aumento de casos de covid-19, decidimos adiar a decisão de comprar as passagens. A viagem é para comemorar o aniversário da nossa amiga", contou a estudante.

Segundo a jovem, que é moradora do Méier, embora ainda haja um risco de contaminação, ela e os amigos se sentiram mais seguros já que todos estão vacinados. "Todos tomamos as duas doses, mais a dose de reforço e fizemos teste, então Graças a Deus vai dar tudo certo", disse Liz. Ela e os amigos voltam para o Rio já na próxima terça-feira. "Aproveitamos que nenhum de nós tinha aula na faculdade nesse período", comentou.

A segurança para viajar parece estar voltando aos poucos nos cariocas. De acordo com estimativa da Rodoviária do Rio, neste feriadão de Carnaval devem passar pelos terminais cerca de 362 mil passageiros, o que significa 70% da estimativa feita no mesmo período de 2020, quando ainda não havia confirmação de pandemia.

Os destinos preferidos, segundo a concessionária, devem ser as viagens principalmente para as regiões turísticas do Estado do Rio (Lagos, Costa Verde, Vale do Café e algumas cidades serranas como Friburgo e Teresópolis), além de cidades de SP, MG, DF. Movimento maior de desembarque de cidades como SP, MG e ES.

De avião

No aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galão, a expectativa maior é de chegada ao Rio. São esperados 221.412 passageiros para o feriado de Carnaval na cidade maravilhosa. A estimativa considera os desembarques feitos desde a última quarta-feira, dia 23, e 6 de março. Serão, ao todo 149.686 viajantes em voos domésticos e 71.726 em voos internacionais. Segundo o RioGaleão, os números representam um aumento de 157% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Aeroporto Internacional Tom Jobim aguarda 1007 voos domésticos e 395 internacionais.

Nas estradas

A expectativa de movimentação também é alta para quem vai sair da cidade de carro. Só na ponte Rio-Niterói devem passar 1,7 milhão de carros entre a última quarta-feira e o dia 7 de março. Sendo esta sexta-feira, o dia de maior fluxo em direção a Niterói e Região dos Lagos. Para a volta, 144 mil veículos seguirão no sentido Rio na Quarta-Feira de Cinzas (2) e quinta-feira (3).



Já na Via Lagos, devem passar 382 mil veículos até o dia 7 de março. Assim com na ponte, o dia de maior movimento serão esta sexta-feira (25) e sábado (26) em direção à Região dos Lagos. A expectativa é que passem 35 mil veículos, na sexta, e 40 mil, no sábado. No retorno ao Rio, o dia de maior fluxo projetado será a quarta-feira de Cinzas (2), com 39 mil.

Rodovia Washington Luís (BR-040)



Para os motoristas que forem em direção a Região Serrana é preciso redobrar a atenção no trecho da serra, altura de Petrópolis, onde o fluxo segue em meia pista, sentido Juiz de Fora (MG). Desde as chuvas da última terça-feira, que provocaram a morte de mais de 200 pessoas no Centro Histórico, técnicos trabalham no reforço de encostas na margem das pistas.

