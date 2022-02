Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadas - AFP

Chuva forte na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio, deixa dezenas de pessoas mortas e centenas desabrigadasAFP

Publicado 25/02/2022 20:41

Rio - A Prefeitura de Petrópolis divulgou, na noite desta sexta-feira, que o número de mortos em decorrência do temporal chegou a 219. Durante o dia, o número de pessoas desaparecidas foi de 33 para 20, que continuam sendo buscadas pelo Corpo de Bombeiros. Do número total de mortos, 129 são mulheres e 90 são homens, sendo 42 pessoas menores de 18 anos.

No decorrer desta sexta, o número de vítimas identificadas subiu para 212, das quais 204 foram liberadas e entregues à funerária. Cinco pessoas foram liberadas para a funerária e três aguardam os familiares para o preenchimento do documento de óbito. Das vítimas, sete não identificadas foram liberadas com a coleta de material genético.

O Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) recebeu cinco fragmentos de corpos, conhecidos como despojos. Só hoje, nove deles foram liberados e entregues à funerária e dois foram anulados, após evidências científicas, por não serem restos humanos. As análises tem acima de 96% de identificação. A partir deste sábado, 26, a coleta de material genético de familiares de vítimas vai ocorrer exclusivamente no PRPTC, sendo desmobilizado o posto no clube Petropolitano.

Confira lista dos desaparecidos

1 - Airtom Dias de Cerqueira - 69 anos

2 - Antonio Carlos dos Santos - 56 anos

3 - Allana Ribeiro Lima - 4 anos

4 - Brayan Menezes Loureiro - 3 anos

5 - Celi Miranda Maria - 86 anos

6 - Eda Maria Ferreira de Abreu - 72 anos

7 - Elisabete Pereira Custódio da Silva - 62 anos

8 - Eli José Soares de Menezes - 62 anos

9 - Fiovana Oliveira Costa - 13 anos

10 - Gisele Reis Bittencourt - 40 anos

11 - Gleice Rolando de Oliveira - 43 anos

12 - Heitor Carlos dos Santos - 61 anos

13 - José Luiz da Silva - 62 anos

14 - José Rodrigues Fontes - 78 anos

15 - Lorraine Custódio da Silva - 24 anos

16 - Lucas Rufino da Silva - 20 anos

17 - Nathaly Vitoria Rosa Felipe dos Santos Gonçalves - 12 anos

18 - Paulo Cesar Maia - 69 anos

19 - Pedro Henrique Braga Gomes da Silva - 8 anos

20 - Wallace Reis de Andrade - 22 anos