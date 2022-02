Cachorro da raça American Bully, chamado de Mutante, é morto a facadas por vizinho no bairro Cosmos, Zona Oeste do Rio - Divulgação

Cachorro da raça American Bully, chamado de Mutante, é morto a facadas por vizinho no bairro Cosmos, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 25/02/2022 19:40 | Atualizado 25/02/2022 19:44

Rio - Um homem identificado como Thiago Santos de Jesus é o principal suspeito de matar com várias facadas um cachorro da raça American Bully, de cinco anos, na Estrada da Pena, bairro Cosmos, Zona Oeste do Rio, na quinta-feira (24). O crime aconteceu na frente de uma criança de oito anos, filha da tutora do animal. O criminoso desferiu 21 golpes de facas contra o bicho de estimação, chamado de Mutante, e só parou após um vizinho o atacar com um pedaço de madeira. A brutalidade aconteceu após o cachorro de Thiago, um Rottweiler, se estranhar com o cachorro da vizinha Winy Vitória Fernandes, dona do American Bully, durante um passeio na rua onde os envolvidos moram.



Os animais começaram uma briga violenta e, como são de grande porte, além de ambos estarem sem focinheira, os tutores não conseguiram separar a briga. De acordo com Winy, a desavença começou uma semana antes, assim que Thiago se mudou para o bairro. "Eu estava passeando com meu cachorro, com focinheira, como sempre fazia, dentro da lei. E ele jogou uma piada. Disse que se o meu cachorro rosnasse para o dele, ele matava o meu cachorro. E aconteceu essa desgraça", contou Winy.

Irritado com a briga entre os cães, Thiago mandou que a sua mulher pegasse uma faca em casa para machucar o animal. De posse da arma branca, o agressor deu vários golpes no American Bully e ameaçou quem tentava socorrer o animal. "Jogamos água e eles se soltaram. Depois ele começou a esfaquear o meu cachorro na frente de todo mundo, na frente da minha filha de oito anos. A gente pedia pra ele parar e ele nos ameaçava com a faca e dizia que ia matar o Mutante. Estamos traumatizadas e com muito medo", desabafou a vizinha.



Ele só parou depois da vigésima primeira perfuração, quando um vizinho interveio. Bastante ferido, o bicho caiu agonizando e foi levado para uma clínica veterinária em Campo Grande, também na Zona Oeste, onde acabou falecendo na tarde desta sexta-feira. "Estou inconsolável. Perdi um filho. Meu cachorro era um bebezão, não fazia mal a ninguém", contou a tutora do Mutante.

fotogaleria

O presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara, Luiz Ramos Filho, foi acionado e está acompanhando o caso. Ele cobra às autoridades rigor na apuração. "A Polícia Militar foi na casa deste cidadão. Não entendi o motivo dele ainda ter sido preso em flagrante. Estou oficiando a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Esse homem cometeu uma série de crimes. Matou o animal, ameaçou as pessoas e permanece solto. Estão esperando o que? Que ele mate mais alguém? É um perigo para a sociedade", afirmou o presidente.



Winy também afirmou que o homem segue andando livremente pelo bairro: "Ele continua livre, passando aqui na minha porta, como se nada tivesse acontecido".

Um registro de ocorrência foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o andamento da investigação.