Renata Assis, de 22 anos, foi baleada durante um evento de pagode em Rocha Miranda, na Zona Norte do RioDivulgação/Redes Sociais

Publicado 25/02/2022 16:52

Rio - Uma estudante de pedagogia, identificada como Renata Assis, de 22 anos, compartilhou nas suas redes que levou um tiro no braço durante um evento de pagode em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, e só tomou ciência dos fatos quatro horas depois. No relato sobre o ocorrido na noite de terça-feira (22), a jovem mostrou as fotos que fez momentos depois do tiro e contou o que aconteceu.

Segundo Renata, ela nunca tinha ido nesse evento e estava no local para comemorar o aniversário de uma amiga. No entanto, por volta de 00h30 ela começou a sentir dores no braço e disse aos amigos, em tom de brincadeira, que achava que havia levado um tiro no braço. "Ai gente, acho que tomei um tiro, ui que dor! Não sinto meu braço kkkkkkk", escreveu.

No entanto, ainda sem entender que de fato havia sido baleada, ela pensou que pudesse ter levado uma pedrada. Foi então que um dos seguranças do evento, ao vê-la sangrando, sugeriu colocar um curativo. A jovem contou que seguiu no evento e por volta das 2h voltou para casa. Ainda com muita dor, a estudante foi convencida pela mãe a procurar atendimento médico na UPA da Penha. Somente às 4h30, após realizar um raio-x na UPA, ela descobriu que havia levado um tiro.

A jovem ficou surpresa, já que no momento do evento não ouviu barulho de tiro e nenhuma movimentação estranha. Ela passa bem, mas ainda não conseguiu retirar a bala pois está muito próximo de um nervo.

Procurada, a Polícia Civil ainda não informou se está investigando o caso.