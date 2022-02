Ex-presidente do TCE Aloysio Neves (E) está entre os afastados após delação de Jonas Lopes (D) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Ex-presidente do TCE Aloysio Neves (E) está entre os afastados após delação de Jonas Lopes (D)Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 25/02/2022 21:45

Rio - O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Alysio Neves, teria recebido R$ 2,3 milhões de dinheiro público. Afastado do cargo há cinco anos por suspeita de envolvimento com corrupção, Neves se aposentou nesta sexta-feira, ao completar 75 anos. As informações são do RJ2.

Mesmo sem trabalhar, o conselheiro recebia R$ 42.442,28 por mês de trabalho. Ainda não há informações do salário de Aloysio Neves depois de ter se aposentado. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deve escolher um conselheiro para ocupar o lugar de Neves neste semestre.

Em 2017, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pediu a prisão temporária de Aloysio Neves, de Domingos Brazão, além de José Gomes Graciosa, José Maurício Nolasco e Marco Antônio Barbosa de Alencar. O STJ também determinou a busca e apreensão nos bens dos cinco conselheiros, que são réus por corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

De acordo com a Operação Quinto do Ouro, eles eram pagos para dar decisões favoráveis ao governador Sérgio Cabral, que está preso desde 2016. O ex-governador do Rio responde a cerca de 30 processos. Suas condenações somam mais de 400 anos de prisão.