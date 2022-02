Emanoel ficou conhecido como 'Monstro da Serra' - Divulgação

Emanoel ficou conhecido como 'Monstro da Serra'Divulgação

Publicado 25/02/2022 12:40 | Atualizado 25/02/2022 13:04

Rio - Policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta quinta-feira, o criminoso Emanoel Sérgio Simões da Silva, conhecido como “Monstro da Serra”. A ação contou com o apoio dos agentes de Campina Verde, em Minas Gerais, para onde o homem havia fugido depois de matar e esquartejar outro por conta de uma dívida de R$100, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, em abril de 2020.

O irmão da vítima procurou a Polícia Civil e conseguiu desvendar o caso com a ajuda de uma testemunha. Segundo o depoimento, o criminoso atraiu o homem para a sua residência, surgiu por trás dele e o golpeou na cabeça duas vezes com uma marreta. A vítima caiu e passou a se debater no chão, foi aí que Emanuel usou uma faca para cortar o seu pescoço.



A testemunha disse que Emanuel tentou carbonizar o corpo, que queimou apenas parcialmente e o fogo se apagou; logo depois, o criminoso pegou uma ferramenta elétrica utilizada para cortar azulejos e começou a serrar a vítima. Ele queimou o corpo esquartejado e dividiu em vários sacos plásticos. Com a ajuda de amigos, ele espalhou os sacos em lixeiras pela cidade.



A testemunha prestou o depoimento depois de ser espancada por Emanoel. Segundo a Civil, o criminoso já havia agredido várias vezes a mulher e, inclusive, em certa ocasião, gravou as agressões e divulgou em redes sociais. A mulher não registrava ocorrência pois tinha medo do criminoso que já confessou a ela ter matado outras seis pessoas.



A notícia do crime deixou os familiares da vítima revoltados e moradores de Petrópolis apavorados. Há cerca dois meses, policiais civis da DC-Polinter identificaram que o "Monstro da Serra" teria fugido para Minas Gerais e começaram um intenso trabalho de investigação para capturá-lo.



A viagem até Campina Verde, onde o criminoso foi preso, durou cerca de 11 horas. Após a captura, os policiais civis retornaram à DC-Polinter e o preso foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

