Jogadores brasileiros pedem ajuda para sair da Ucrânia em meio à guerraReprodução/Redes Sociais

Publicado 25/02/2022 11:13 | Atualizado 25/02/2022 11:22

Rio - O jogador de Niterói Diego Silva, conhecido como Diego Carioca, de 24 anos, utilizou nesta quinta-feira (25) suas redes sociais para pedir ajuda ao governo brasileiro para sair da Ucrânia. Devido à invasão da Rússia, a população vêm sendo retirada do país, e muitos brasileiros têm aguardado por novas instruções da embaixada brasileira.

Diego, que nasceu e cresceu no bairro do Ingá, na cidade de Niterói, na Zona Metropolitana do Rio, atua no time ucraniano de futebol Kolos Kovalivka desde 2021. Em seu vídeo, o jovem pede socorro às autoridades brasileiras para conseguir sair da Ucrânica com sua esposa, Maiara, e seu companheiro de equipe, Renan Oliveira.

"Estamos passando esse tempo tenso aqui, com muitas informações, como vocês aí no Brasil estão sabendo. Esse é um vídeo de apelo, de ajuda e de socorro para as autoridades brasileiras ou quem puder nos ajudar a estar saindo do pais e estar nos mantendo seguros para que a gente possa passar por isso o mais rápido possível", pediu o jogador.

Além deles, outros jogadores brasileiros de times ucranianos também têm utilizado as redes sociais para pedir ajuda para deixar o país. Em outro vídeo, um grupo de cerca de 20 pessoas, entre jogadores, esposas e filhos, pede ajuda para conseguir deixar a Ucrânia. Os brasileiros contaram que tiveram que deixar suas casas, na capital Kiev, para se hospedar em um hotel.

Devido aos ataque russos, os jogadores, a maioria do clube Shakhtar Donetsk, revelaram que está havendo falta de combustível e tanto as fronteiras quanto o espaço aéreo do país estão fechados.

Entenda o conflito

Após semanas de tensão entre os dois países, forças russas invadiram a Ucrânia por vários pontos da fronteira na madrugada desta quinta-feira, depois de o presidente russo, Vladimir Putin, anunciar que havia autorizado a operação militar para invadir o país.



Em poucas horas, as tropas russas se aproximaram de Kiev, tomaram a usina nuclear de Chernobyl e avançaram por mais cidades do país do leste europeu.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou o número de mortes através de um pronunciamento televisionado. "137 heróis, nossos cidadãos, perderam a vida", disse. Ainda segundo ele, outras 316 pessoas ficaram feridas nos combates.

A polícia ucraniana disse que a Rússia realizou 203 ataques contra o país desde o começo do dia. Guardas de fronteira disseram que tropas russas entraram de Belarus, 150 quilômetros ao norte de Kiev, para realizar um ataque com mísseis contra alvos militares e com invasões ao leste do país.

Também houve incursões terrestres do sul na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. A Rússia garantiu que os civis da Ucrânia “não têm nada a temer”, mas em Kiev centenas de pessoas correram para o metrô em busca de refúgio ou tentaram deixar a cidade.



"Acordei com o som das bombas, fiz as malas e fugi", disse à AFP Maria Kashkoska, 29 anos, em estado de choque no metrô.



No meio da noite, o trânsito da capital entrou em caos. Veículos cheios de famílias deixavam a cidade, rumo ao oeste, o mais longe possível da fronteira russa, localizada a 400 km de distância.



À tarde, houve manifestações contra a guerra em Moscou e protestos em São Petersburgo, nos quais várias centenas de pessoas, que foram presas.